search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為40.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 08:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.52元上修至3.66元，其中最高估值3.9元，最低估值2.9元，預估目標價為40.9元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.9(3.88)3.291.55
最低值2.9(2.9)2.191.55
平均值3.46(3.45)2.751.55
中位數3.66(3.52)2.791.55

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值218,536,740225,828,000190,074,000
最低值184,400,000190,189,000190,074,000
平均值208,073,670206,655,140190,074,000
中位數211,052,000203,533,000190,074,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.011.341.31-0.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,356,523138,068,607103,872,35989,048,776

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

長榮航36.20.14%
美元/台幣32.3850.11%

相關權證

長榮航法興 槓桿7.14
長榮航法興 槓桿6.5




Empty