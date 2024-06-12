search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為37元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.38元，其中最高估值2.73元，最低估值2.23元，預估目標價為37元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.73(2.73)3.043.65
最低值2.23(2.14)2.472.63
平均值2.46(2.4)2.783.1
中位數2.38(2.34)2.773.06

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值982,303,8201,054,031,7201,095,263,800
最低值935,011,500978,031,0801,015,602,260
平均值957,056,1201,023,061,8701,070,883,020
中位數958,796,2601,035,054,1301,086,333,010

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.761.672.92.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		946,714,8001,073,245,9151,235,682,0151,048,929,251

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

仁寶35.850.99%
美元/台幣32.33-0.17%

相關權證

仁寶法興 槓桿8.3
仁寶法興 槓桿6.5

鉅亨贏指標
了解更多

#利空進貨

偏弱
仁寶

64%

勝率




Empty