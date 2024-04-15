共信-KY犬隻脂肪瘤治療取得重要進展 PTS消脂針可有效改善症狀

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-15 10:49

共信 - KY(6617-TW) 今 (15) 日宣布，研究團隊在犬隻臨床試驗中，發現研發的 PTS 消脂針可以有效改善因脂肪增生而引起的脂肪瘤症狀，同時，在試驗過程中，並未觀察到不良反應明顯增加。

共信 - KY 研發團隊證實 PTS 具有促進脂肪分解的作用，對比於市面上以磷脂醯膽鹼和去氧膽酸鈉為主成分的消脂針，共信 - KY 正開發全新成分的 PTS 消脂針，瞄準龐大的減肥市場。該產品除在 2022 至 2023 年期間，獲得台灣和美國專利的核准外，目前正進行藥物動力學和毒理安全性試驗，為臨床試驗申請 (IND) 做準備。

共信 - KY 指出，脂肪瘤為犬隻中常見的良性腫瘤，通常由成熟脂肪細胞構成，多發於皮下任何部位。臨床上顯示，形成原因可能與遺傳、肥胖、年齡和飲食習慣等因素有關。這些瘤體雖多無害，但如果脂肪瘤的位置或大小造成犬隻的不適或限制活動，則可能需要手術移除。

此外，共信 - KY 寵物用藥用來治療寵物腫瘤的 GWA103 系列新藥，目前正在積極收案中，有機會於今年底前收案完畢，並會盡速送件申請藥證。同時，該款新藥亦與日本動物醫院進行跨國合作，預計在今年 4 月底會將該款藥物寄到日本進行臨床試驗。