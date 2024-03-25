共信-KY通過PTS新藥回顧性研究計畫申請 Q3公布結果

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-25 12:48

共信 - KY(6617-TW) 今 (25) 日宣布，開發的 PTS 新藥回顧性研究計畫已獲得台北榮總醫院核准，預計在第三季完成報告並公布結果。共信 - KY 表示，該研究報告作為今年第四季將展開的多國多中心惡性胸膜積液 (MPE) 臨床試驗的支持性資料之一，對於試驗的開展計畫有顯著幫助。

共信 - KY 表示，此次申請的回顧性研究將分析 2022 至 2023 年間，台北榮民總醫院 15 例接受 PTS 治療患者的療效資料，研究的初步資料整理規劃於 4 月底完成，之後進行約兩個月的統計分析，並預計今年第三季公布結果。

共信 - KY 總經理林懋元指出，MPE 是與各種類型癌症相關的重大併發症，導致受影響患者的生活品質降低和預後不良。該研究結果將提供 PTS 治療 MPE 的安全性和有效性的數據，並作為今年即將開展的多國多中心 MPE 臨床試驗的支持性資料之一。

同時，共信 - KY 計畫在今年第四季開始在台灣與澳洲同時開展針對 MPE 的臨床 II/III 期研究。此研究計畫將於今年底向 TFDA 提出申請，實驗設計將分為兩階段，預計首先在台灣收案 40 位受試者，完成後進行期中分析，這一階段預計耗時三至四個月。依據分析結果，將對第二階段的研究策略進行調整，並於澳洲啟動試驗中心，進行台灣與澳洲同步的受試者收案。

目前，共信 - KY 已經擁有多款產品上市，如普羅仙安 (Purocenta) 和艾膚寧等，同時積極開發包括 PTS100 原發性肝癌、PTS-02 腺樣囊性癌、PTS500 惡性胸膜積液及 GWA101 犬 & 馬腫瘤用藥等多個項目。