共信-KY以承銷價141.16元公開申購 抽中一張有望賺2.4萬

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-03 18:26

共信 - KY(6617-TW) 今 (3) 日完成競拍開標作業，將於 6 月 5 日至 7 日辦理公開申購，並在 6 月 12 日抽籤，18 日掛牌上市，若以 3 日收盤價 165 元來看，抽中一張有望賺 2.4 萬元。

共信 - KY 此次競拍合計 10203 張，參與投標總合格件數 1805 件，合格投標數量共 12799 張。開標結果最低得標價格為 125.66 元，最高得標價格則為 200 元，得標加權平均價格為 141.16 元。若以 3 日收盤價 165 元來看，抽中一張有望賺 2.4 萬元。

共信 - KY 研發的 PTS 癌症新藥為全球首款可直接注射腫瘤，使癌細胞凋零且不損傷正常細胞的產品。治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的 PTS302 於 2022 年 11 月取得中國肺癌藥證，並於 2023 年 8 月正式上市。

近日，PTS302 透過「指定患者用藥計畫 (NPA)」獲新加坡核准，已經在當地醫院使用，並計劃收集療效成果後申請新加坡藥證。此外，PTS 新藥還能治療犬、馬腫瘤，是全球唯一可跨物種的癌症藥。