突然賺不到錢了？中國帶貨主播收入腰斬 不如街頭發小廣告

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-18 10:24

中國 2024 年電商年中大促接近尾聲，電商直播市場再次成為關注焦點，與熱鬧的「618」相比，以往星光熠熠的帶貨主播，似乎褪去了光環。

開賣不到 20 分鐘，珀萊雅、蘭蔻成交額雙雙破億；開賣 26 分鐘，歐萊雅成交額破億；開賣 28 分鐘，雅詩蘭黛成交額破億…… 今年「618」，部分品牌、商家的銷售都創下新高。但能在購物狂歡中享用到大塊蛋糕的，只是少數。

在幾乎家家都開直播帶貨的局面下，能爭奪到的流量變得極其有限。

從 2016 年就進入直播行業的劉寶勵，是天津一家直播基地的創始人。「現在的直播電商，不會因為雙節，即大促，如『618』、『雙 11』就特別火爆。」劉寶勵說。

直播帶貨已趨於平淡，從今年「618」直播間的 GMV（商品交易總額）來看，普遍不如原來賣得好。

劉寶勵表示，往年遇到大促，不少品牌或商家都會搶主播，主播薪水自然水漲船高。「現在主播越來越多，但賣的貨越來越少，薪酬自然就低了。」

「我們在天津的直播基地，主播的月平均收入是 8,000 元～1.5 萬元，單休且每天至少播 4 小時。」劉寶勵說，據其了解，「行業有些主播的時薪已低至 20 元，不如去街頭發小廣告」。

據《每日經濟新聞》周一（17 日）報導，多家招聘網站顯示，兼職帶貨主播的時薪不乏 20 元～25 元，而兼職發傳單的部分時薪是 20 元～60 元。

「新人小白讀稿，不需要露臉的，我們保底試用期工資是 66 元 / 天，需要播滿 4 小時；轉正後 133 元 / 天，得播 6 小時，可以分兩場。」一家招聘家居主播的公司說，需要露臉的帶貨主播，轉正後工資為保底 200 元 / 天，同樣需要播夠 6 小時。

「以前一個成熟的帶貨主播月入兩三萬元，現在競爭力大了，最多也就拿一萬多。」業界人士說。

「主播降薪大概從去年年初就開始了。」韓一電子商務負責人陳彬豪表示，而今，不管是大咖主播還是中小咖主播的薪資都下降，行業整體縮水了 50% 左右。

「我們對主播招聘沒有什麼要求，只要樂觀開朗就行。」某食品行業龍頭企業相關負責人林洛（化名）指出。

林洛說：「我們已經有了一套比較成熟的框架，不管是小白還是成熟主播，進來都要按照框架去走，一般一周就能學會。」

對商家來說，過去多年考慮的都是如何擺脫對主播的依賴。帶貨主播的火熱進而帶動主播培訓行業的發展，培養主播已經不再是一件高成本的事情，「一星期」即可速成上崗，讓素人主播的數量迅速增長。

「現在，連賣饅頭的店鋪都在招聘主播帶貨。」劉寶勵一語道出當下主播市場的「下沉」現狀，「主播已經不再是新興行業，而是變成了和駕照一樣，人人都要必備的技能」。

曾經嚴格以「人、貨、場」為根本邏輯的直播帶貨，逐漸擺脫桎梏，不僅「場」由杭州等直播城市轉移到了大西北、小縣城、鄉村，帶貨主播也不再受地域和年齡的限制。在杭州做直播培訓的周程（化名）說，培訓學員從十幾歲到六十多歲都有，大多數來自下沉市場。