「股神」巴菲特再賣比亞迪股票 套現逾3億港元

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-17 22:30

根據港交所周一 (17 日) 文件，「股神」巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway) 再次減持中國電動車商比亞迪 (1211-HK) 股票 130 萬股，套現 3.105 億港元(約 3,980 萬美元)，而此次出售將讓波克夏在比亞迪已發行 H 股中持股比例從 7.02% 降至 6.90%。

據了解，波克夏從 2008 年開始投資比亞迪，斥資 2.3 億美元購買約 2.25 億股，當時相當於比亞迪 10% 的股權。不過波克夏從 2022 年開始出售股票，當時比亞迪股價已將上漲 20 多倍。然而自 2022 年 6 月達到股價高峰以來，比亞迪股價迄今已下跌約 30%。

波克夏對比亞迪的投資是該公司已故副董事長孟格 (Charlie Munger) 的主意，孟格在出版和軟體公司 Daily Journal 的 2023 年年會上表示，他在波克夏從未做過像投資比亞迪這樣出色的事情。