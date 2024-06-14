半導體需求遞延及市場價格競爭因素影響 進典估今年營收下滑15%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-17 17:59

工業閥門廠進典 (6843-TW)2024 年 1-5 月營收 2.94 億元，年減 27.65%，主要受半導體需求遞延、在中國大陸石化產業市場受到當地業者價格競爭衝擊等因素影響，今年整體營運下滑，進典副總黃彥文今 (17) 日表示，2024 年全年營收減幅約 15%，不過看好明年美國市場成長以及日本半導體市場的布局效益。

進典今天召開法人說明會，進典目前美國、日本也有一些合作案開發進行中，而台灣燃煤轉燃氣的相關能源訂單 下半年則可望逐步增加，進典認為 2025 年營運可望重返成長。

進典 2024 年 1-5 月營收 2.94 億元，年減 27.65%，進典 1-5 月石化占比達 46%、半導體降至 18%、電廠及能源相關占 12%，鋼鐵占 5%、製藥占 5%，其他約占 13%；進典公司近年持續將應用分散至半導體、電廠與能源，去年半導體、電廠及能源占比都達 2 成以上，而下半年隨著國內能源訂單回溫，能源領域有望逐步增加。

進典生產金屬密封球閥為主，三大產品包括蝶閥、球閥、控制閥，球閥占營收比重 40-50%、蝶閥占 30%，訂單成長動能來自半導體及電力閥門。其中大陸市場主打石化及半導體產業，歐美市場以電力能源、頁岩油氣開採商機為主軸。台灣市場搶攻電力、鋼鐵及半導體等產業，並與台灣三大氣體廠合作。

閥門產品近年平均需求約 700-800 億美元，根據研調資料顯示，預估至 2030 年閥門需求達 900 億美元。