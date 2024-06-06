〈COMPUTEX〉樺漢今年AI營收估翻倍 旗下Kontron、超恩扮要角

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-07 19:31

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 集團衝刺 AI 應用，總經理蔡能吉表示，旗下 Kontron、超恩 (Vecow) 扮要角，且針對淨零碳排、資安需求的 AI 模組，預計第三季開始出貨，預估今年 AI 相關營收可望倍增。

樺漢去年 AI 相關營收 (Cloud+ Edge AI) 營收達 50 億元、今年第一季 AI 業務營收達 19.8 億元、年增率達 168%，主要受惠於智慧城市、智慧工廠、ESG 節能減碳等場域應用拉升。

法人預估，樺漢的 AI 營收在上半年就可望達 50 億元，追上去年整年，下半年在 AI 新產品開始出貨帶動下，相關業績可望進一步攀升，全年 AI 營收可望突破百億元，較去年倍增。

蔡能吉表示，樺漢以集團衝刺 AI，轉投資的 Kontron 除了歐洲軌道交通運輸訂單外，也打進全球二大飛機製造商，拉高乘客於航空上網路連結、燈光控制與娛樂系統體驗。

至於樺漢另一子公司超恩，則是跟輝達密切合作，更是輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台大演講時背板秀出的合作夥伴之一。蔡能吉表示，樺漢集團與輝達合作已有 5-6 年，並以 NVIDIA Jetson 平台打造的機器人和嵌入式邊緣 AI 產品。