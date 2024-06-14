量化選股是什麼?從資料萃取到選股策略!

鉅亨研報 2024-06-17 16:23

一、量化選股是什麼?

No Code 量化選股：

1. 大戶投 APP 上的選股報價專區就可以看到很多策略選股，其中「AI 幫你顧」的因子選股更是特色之一，仿效投資大師的選股邏輯，讓你輕鬆站在巨人肩膀上。

二、量化選股在市場上的應用

1. 量化選股撈數據：

股票資訊透明度高是台股的一大優點，我們可以從新聞或是看盤軟體找到每日三大法人買賣超資訊、每月公布的營收資訊，從新聞也可以看到哪家企業開法說會、最新年度的股利政策為何、除權息、增減資等交易公告。

有這麼多資訊等著我們去吸收，如果能夠以類似爬蟲的技術，將所有資料抓取下來，這樣就能大大節省搜尋資料的時間，這就是量化選股撈數據的好處。

範例 1：每月的十號會公告全台股上月營收，透過量化工具我們只要重新執行寫好的程式腳本，就可以馬上抓出全台股的營收數據，自訂客製化的資訊觀察表。

範例 2：除權息也是每年 6~8 月我們會時刻關注的資訊，透過以下選股就可以得知近五天有哪些股票即將除息、除息值是多少。

2. 量化選股策略：

除了數據抓取，量化選股的一大重點在於可以創造自己的策略，但是到此為止我們在前述示範只不過是＂資料過濾＂的部分，量化選股策略的重點在於＂疊加＂，就好比我不可能只看營收數據，我可能還需要觀察股價強弱、籌碼反應與其他主觀的市場資訊，以此來疊加不同元素的資料。

透過疊加來撰寫的策略就會比較多樣化，至少可能涵蓋了價、量、籌碼與基本面的條件，從零散的股市資訊萃取最重要的一部分，大幅縮減從做功課、挑股票到決策執行時所花取的時間。

以下就來示範如何萃取重要資料到完成一個量化選股策略，＂基本面好的冷門股＂，這個策略運用了月營收年增率、近三月平均營收、近五年 EPS 數據以及股價和成交量，疊加了基本面數據與量能的部分。

三、量化交易的侷限性