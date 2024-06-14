盤後速報 - 矽創(8016)下週(6月24日)除息12元，預估參考價270.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
矽創(8016-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。
以今日(6月17日)收盤價282.00元計算，預估參考價為270.0元，息值合計為12.0元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
矽創(8016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售。近5日股價上漲5.99%，集中市場加權指數上漲2.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|282.00
|12.0
|4.26%
|0.0
|2023/07/13
|246.5
|22.0
|8.92%
|0.0
|2022/07/14
|170.0
|32.0
|18.82%
|0.0
|2021/07/15
|300.0
|7.5
|2.5%
|0.0
|2020/07/30
|147.0
|6.5
|4.42%
|0.0
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