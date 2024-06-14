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鉅亨速報

盤後速報 - 矽創(8016)下週(6月24日)除息12元，預估參考價270.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

矽創(8016-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

以今日(6月17日)收盤價282.00元計算，預估參考價為270.0元，息值合計為12.0元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

矽創(8016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售。近5日股價上漲5.99%，集中市場加權指數上漲2.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 282.00 12.0 4.26% 0.0
2023/07/13 246.5 22.0 8.92% 0.0
2022/07/14 170.0 32.0 18.82% 0.0
2021/07/15 300.0 7.5 2.5% 0.0
2020/07/30 147.0 6.5 4.42% 0.0

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