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鉅亨速報

盤後速報 - 長華*(8070)下週(6月24日)除息1.96元，預估參考價49.24元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

長華*(8070-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.96元。

以今日(6月17日)收盤價51.20元計算，預估參考價為49.24元，息值合計為1.96元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

長華*(8070-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體封裝材料之銷售。封裝機器設備之買賣與安裝。提供封裝技術服務。近5日股價下跌1.16%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 51.20 1.96046 3.83% 0.0
2023/12/21 34.3 0.54042 1.58% 0.0
2023/06/15 36.85 1.8 4.88% 0.0
2022/12/15 31.95 0.73 2.28% 0.0
2022/06/17 36.85 1.62 4.4% 0.0

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長華*51.20.20%

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