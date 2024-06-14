盤後速報 - 長華*(8070)下週(6月24日)除息1.96元，預估參考價49.24元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
長華*(8070-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.96元。
以今日(6月17日)收盤價51.20元計算，預估參考價為49.24元，息值合計為1.96元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
長華*(8070-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體封裝材料之銷售。封裝機器設備之買賣與安裝。提供封裝技術服務。近5日股價下跌1.16%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|51.20
|1.96046
|3.83%
|0.0
|2023/12/21
|34.3
|0.54042
|1.58%
|0.0
|2023/06/15
|36.85
|1.8
|4.88%
|0.0
|2022/12/15
|31.95
|0.73
|2.28%
|0.0
|2022/06/17
|36.85
|1.62
|4.4%
|0.0
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