盤後速報 - 騰雲(6870)下週(6月24日)除息3.3元，預估參考價154.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
騰雲(6870-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。
以今日(6月17日)收盤價158.00元計算，預估參考價為154.7元，息值合計為3.3元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
騰雲(6870-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為零售雲客、商、金流整合性產品/平台。雲端數據分析及平台維運服務。其他。近5日股價上漲3.53%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|158.00
|3.3
|2.09%
|0.0
|2023/06/28
|151.5
|3.0
|1.98%
|0.0
|2022/08/31
|147.5
|2.2222
|1.51%
|0.8889
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