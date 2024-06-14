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鉅亨速報

盤後速報 - 騰雲(6870)下週(6月24日)除息3.3元，預估參考價154.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

騰雲(6870-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。

以今日(6月17日)收盤價158.00元計算，預估參考價為154.7元，息值合計為3.3元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

騰雲(6870-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為零售雲客、商、金流整合性產品/平台。雲端數據分析及平台維運服務。其他。近5日股價上漲3.53%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 158.00 3.3 2.09% 0.0
2023/06/28 151.5 3.0 1.98% 0.0
2022/08/31 147.5 2.2222 1.51% 0.8889

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