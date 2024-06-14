南仁湖投資、臺企銀統籌台南平實轉運站BOT案35.09億元聯貸簽約
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-17 19:12
臺灣企銀 (2834-TW) 統籌主辦平實森活股份有限公司（平實森活）新台幣 35.09 億元聯合授信案，成功完成募集於今（17）日簽訂聯貸合約。此聯貸案由臺灣企銀統籌，並獲得農業金庫、土地銀行、兆豐商銀及彰化銀行等多家行庫共同參與，支應南仁湖集團 (5905-TW) 成立之平實森活興建「平實轉運站新建營運移轉（BOT）案」所需資金。
位於台南市東區中華東路、小東路口、面積約 1.42 公頃的平實轉運站，由國有財產署提供土地，三地集團旗下南仁湖集團投資開發，並成立專案公司平實森活負責未來興建營運；平實轉運站分為兩期開發，第一期規劃興建地下 6 層、地上 13 層的複合轉運大樓，將引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能；第二期開發則配合銜接台南市先進運輸系統之空間界面及相關服務空間。
平實轉運站新建營運移轉（BOT）案於 110 年 12 月底簽約、111 年 2 月土地點交，歷經樹木保護計畫、交通影響評估及都市設計審議等行政程序，並規劃將基地內多數喬木原地保留，融入環保共生、自然生態進行規劃設計，將平實轉運站打造為一座結合景觀、生態、交通、休閒機能的優質公共建設。
臺灣企銀為全國唯一之中小企業專業銀行，肩負中小企業融資與輔導的專責金融機構職責，推出友善環境、關懷社會、鼓勵新創事業等相關優惠貸款，深耕中小企業核心業務，以永續經營為目標，規劃金融產品與服務，持續打造永續生態圈，並為台灣在地的企業提供更完善的金融服務。
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