南仁湖投資、臺企銀統籌台南平實轉運站BOT案35.09億元聯貸簽約

位於台南市東區中華東路、小東路口、面積約 1.42 公頃的平實轉運站，由國有財產署提供土地，三地集團旗下南仁湖集團投資開發，並成立專案公司平實森活負責未來興建營運；平實轉運站分為兩期開發，第一期規劃興建地下 6 層、地上 13 層的複合轉運大樓，將引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能；第二期開發則配合銜接台南市先進運輸系統之空間界面及相關服務空間。