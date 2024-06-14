烏克蘭和平峰會閉幕 14國拒絕簽署 無一國願意主辦後續峰會

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 15:00

瑞士在 6 月 15 日至 16 日舉行烏克蘭和平峰會，儘管全球共有 90 多個國家的元首或代表出席這場會議，但峰會結束時仍難掩尷尬局面。

據《路透》周日（16 日）報導，雖然此次會議被冠以「和平峰會」之名，但西方大國及其盟友仍大力譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但這些國家並未能說服一些主要「不結盟國家」一同簽署會後聯合聲明，共計有 14 個與會方。

未簽署公報的國家包括：印度、亞美尼亞、沙烏地阿拉伯、利比亞、印尼、巴林、南非、泰國、墨西哥、阿聯；巴西和梵蒂岡此次以觀察員身份參會，也未簽署公報。

與此同時，也沒有任何一個國家表態願意主辦後續峰會。沙烏地阿拉伯被認為是未來可能舉行此類和會的地點，但沙方保持了沉默。

《路透》在會後指出，由於中國未參加此次峰會，這幾乎確定了這場會議無法實現烏克蘭設下的目標，即說服主要的「全球南方」國家加入孤立俄羅斯的行列。土耳其、沙烏地阿拉伯等國均在會議期間表示：「只有俄羅斯參與才能取得有意義的進展」。

就像奧地利總理 Karl Nehammer 所說的那樣，他將這場峰會形容是一個「西方同溫層」，認為沒有亞洲、非洲和南美洲的參與，西方國家就無法影響俄羅斯，並迫使俄羅斯改變對烏克蘭戰爭的看法。

歐盟委員會主席馮德萊恩說，烏克蘭的和平不會一蹴而就，將會是一個漫長的過程，她呼籲各方保持耐心和決心。

在瑞士和會舉行前夕，俄羅斯總統普丁在上周五表示，隨時樂於跟烏方展開談判，但談判的前提是烏軍從頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱這四個地區全面撤軍。烏克蘭撤軍後，俄方將立即停火，隨後雙方啟動談判，包括烏克蘭不加入北約（NATO）等問題。