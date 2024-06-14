AI風起雲湧商機無限！MIT經濟教授：AI恐淪為將財富權力轉至少數企業家的工具

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 11:33

全球 AI 應用遍地開花，生成式 AI 風起雲湧商機可期 ，像 Open AI、微軟、Google 與輝達等科技巨擘已搶佔 AI 發展先機，但專家對 AI 逐漸成為將財富跟權力轉移到少數科技企業家的工具感到擔憂，技術的發展正讓不平等加劇。

長期關注政治經濟學和技術變革之間相互作用的麻省理工學院經濟學家 Daron Acemoglu 近日接受《澎湃新聞》專訪時表示，隨著他越深入研究 AI 能力和發展方向，越確信當前 AI 發展軌跡正重複並加劇過去幾十年最糟糕的一些技術性錯誤，也就是過分強調自動化，優先考慮自動化和其他數位技術卻未充分投資，以及社群平台試圖利用人們數據和興趣獲利，因此犯下所有錯誤。

Acemoglu 還說，AI 領域的大多數重量級玩家都是由不切實際且危險的夢想驅動，也就是實現通用人工智慧 (AGI)，這是將機器和演算法置於人類之上。

Acemoglu 認為，AI 這個新一輪科技浪潮席捲而來，造成的不平等問題尤其令人擔憂，非常擔心 AI 成為將財富和權力從普通人轉移到一小群科技企業家的方式，當前問題在於沒有任何必要的控制機制來確保普通人從 AI 中獲利，像是強有力的監管、勞工參與、公民社會和民主監督。不平等是「煤礦裡的金絲雀」，意味著更糟的事即將到來。

Acemoglu 指出，自動化造成的不平等是企業和社會在選擇如何使用技術後導致的結果，並呼籲企業執行長要意識到勞工是他們最大資產，與其專注削減成本，不如找出提高工人生產力、能力和影響力的方法。這顯示要使用新技術為勞工創造新的任務、開拓新的能力。自動化不是為了提高生產力所唯一能做的，自動化也不應是企業執行長們唯一追求和優先考慮的事情。

對於美國監管機關已公開表達對 AI 擔憂並對微軟、OpenAI 和輝達展開反壟斷調查一事，Acemoglu 認為反壟斷調查很重要且能起到作用，並稱科技產業一些問題的根源在於美國缺乏反壟斷執法，但反壟斷是不夠的，更需要將技術重新引導至有益於社會的方向。在 AI 領域，若擔心 AI 技術被用於操縱、監視或其他惡意目的，反壟斷本身不會是解決方案，反壟斷必須與更廣泛的監管議程相結合。

當被問到如何達到他一直強調的「機器有用性」，也就是讓機器對人類更有利時，Acemoglu 表示，人們希望的是能拓展人類能力的機器，AI 有很大可能性達成這一點。

他認為，AI 是一種資訊技術，因此應考慮什麼樣的 AI 工具可以為人類決策者提供有用、情境為基礎的即時資訊，更好地獲取資訊可推動產生更明智決策和執行更高層次任務，這就是機器有用性的意義所在。

Acemoglu 最後也強調，若人們正確使用 AI，可提高各行各業工人的職業技能，也可以改進科學發現的過程。

Acemoglu 遭一些分析人士視為 AI 悲觀主義者，並認為外界對 AI 增加生產力和經濟成長的一些預測過度樂觀。