指數創新高是喜還是憂？用共同基金投資美股其實更勝一籌

鉅亨研報 2024-06-24 10:29

【摩根投信行銷文宣】

美國企業的獲利動能明顯優於全球主要地區

根據摩根資產管理市場洞察團隊的統計 (見下圖一)，從 2005 年至今，S&P 500 指數的獲利動能不但持續增長，在 2014 年以後更是脫穎而出，直接拉大了與全球其他市場的領先差距。尤其在新冠疫情爆發的 2020 年之後，美國企業的獲利能力更如井噴式的爆發；而在同一期間，儘管日本、歐洲與新興市場股市的獲利能力也在穩步向前推進，但並沒有突破前一波的高點，與美股是呈現出巨大的反差，可見美股之所以能在疫情結束後的這一、兩年持續創下新高，關鍵就在企業獲利能力的加持，使得它的本益比獲得向上提升的機會。（延伸閱讀：屢創新高的美股為什麼還有機會？）

美國企業的資本支出與美股走勢呈正比

企業資本支出的擴張，對美股走勢的確有正相關的影響。根據統計，若把美國的名目 GDP 扣除研發費用後再對美國名目 GDP 進行經季節調整後的季度年增率計算，可發現美國研發費用占名目 GDP 的比重不但逐年上升，S&P 500 指數的走勢也與之呈現正相關 (見下圖二)。更重要的是，美國企業自 1980 年後在研發投入上進入起飛期，到 2020 年時的金額甚至已來到聯邦政府的 4 倍以上 (見下圖三)，可見美國企業之所能夠保持強大的競爭優勢，關鍵就在研發經費的不斷投入。

獲利不再集中於少數股票 美股還有更多隱形好康

其實，在美股所有產業中，科技企業對資本支出的投入非常多，但實際上除了科技股以外，其他成長型的產業也會有大量的資本支出，例如在非循環性消費領域，相關企業的資本投入是美股各大產業中最大的（資料來源：Compustat, FactSet, Federal Reserve, Refinitiv Datastream, 標準普爾，摩根資產管理整理，《環球市場縱覽 - 美國版》，2024.3.31.）。

而且根據下圖四統計，儘管市值最大的 7 家企業在 2023 年的 EPS 年增率達 31%、2024 年仍保持 25% 增長，但其餘股票的 EPS 年增率也會從 2023 年的 - 4% 調升為 2024 年的 8%。若進一步檢視 2024 年每一季的表現，甚至在 2024 年第四季時，其餘股票的 EPS 年增率更會上調到 18%，領先市值前 7 大企業的 15%，可見當盈餘增長不再是集中在少數幾家科技企業後，美股反而會增加更多的投資機會，讓主動式管理的基金團隊在裡面找到布局契機。（延伸閱讀：五月後進場美股與科技股，結果會如何？）

第三季大選升溫 歷史經驗證明第四季反而有行情

有鑑於企業在研發上的投入持續增加，可以預期美國企業的獲利能力，將不容易被美國總統大選的進程干擾。根據統計，自 1932 年至 2023 年，美股在大選年波動率為 16.5%，的確略高於非大選年 15.3%，但是當選後不確定消除後，反而多有利第 4 季行情的走勢；而且根據過去 24 次美國大選年的經驗，美股標普 500 指數在大選年是漲多跌少，平均報酬中位數也有 10.7%。