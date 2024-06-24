〈走進中國〉銀行親自下場 徵「高級催收人才」 要求具備優良賬款催收技巧

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-24 07:15

簡訊騷擾、電話恐嚇、跟蹤上門、甚至是暴力威脅…… 這些在影視作品中常見的催收手段，給民眾留下了催收行業遊走在灰色地帶的刻板印象。銀行員工則被認為是收入高、工作穩定的「金領」。

在這樣鮮明的對比之下，銀行招聘催收人才成為輿論熱議的話題。近期中國光大銀行、華夏銀行、微眾銀行、湖南三湘銀行等銀行發布招聘公告，招聘普遍要求大學以上學歷，具金融、法律、財會背景及豐富催收從業經驗。

據《界面新聞》報導，6 月以來，已有多家銀行發布招聘催收人才公告。三湘銀行的公告顯示，招聘「高級催收管理人才」和「高級電催人才」，其中高級電催人才要求具備五年以上金融或信貸相關催收工作經驗。高級催收管理人才則要求五年及以上催收管理工作經驗，且需具備優良賬款催收技巧。

光大銀行的公告顯示，招聘專屬運營團隊電話催收崗三人，值得注意的是，招聘人員屬於光大銀行總行。

在招聘網站搜索「銀行催收」，一類招聘公告由第三方公司發出，這些公司基本與金融機構有催收外包業務往來，招聘要求相對較低，薪酬通常在人民幣幾千元至 1 萬元之間。

另一類則是銀行或獵頭發布的招聘公告，這類崗位要求相對較高，但有銀行正式編制。

一位國有行總行人士表示，銀行招聘催收人員，通常是為了落實相關合規要求。

中國互聯網金融協會此前發布的《互聯網金融個人網絡消費信貸貸後催收風控指引》，明確要求金融機構和第三方催收機構加強催收組織管理，指定高級管理人員負責管理相關工作。

目前銀行和持牌消金公司的合規管理極其嚴格，尤其是今年相關辦法上路以後，對逾期債務人的撥打頻次、撥打時間等都有明確要求。

今年 5 月，中國互聯網金融協會發布《互聯網金融貸後催收業務指引》，對商業銀行、消費金融公司自行展開或委托第三方催收進行了嚴格規範，強調金融機構應審慎外包，加強對第三方催收機構的管理和檢查。

其中，對催收時間做了明確規定，催收作業不應在每日 22:00 至次日 8:00 催收；單一債務人撥通電話頻次每日合計不應超過三次等。

一位中型消金公司催收業務負責人趙先生表示，持牌機構所有的催收過程，都可追溯。語音通話等相關紀錄全部會被保留下來，而且會保存五年。

另外，所有員工排班、撥打催收電話頻率都嚴格按監管機關規定，今年監管機關已經進行好幾次駐場檢查。

趙先生表示：「在委外管理方面，要經過嚴格的招投標，除了要求第三方公司的作業能力外，還要考察合規管理情況，在催收過程中，我們也會不定期抽調催收錄音，去做質檢管理。一旦出現問題，輕則罰款，重則直接停止合作。」

在催收業界人士看來，催收其實是一個體力活，也是個技術活。「催收員一天打 100 個電話是常有的事，能接通十分之一就已經不錯了。」去年辭職離開催收行業的小張表示，催收之所以容易被民眾誤解，一部分原因確實是以前催收人員的手段過於「粗野」。

「催收人員透過現有的資料找到借款人的『軟肋』，打電話給公司、朋友或親屬，讓借款人『社死』，達到最終讓他還款的目的，這已經是相對溫和的手段了。」他說。

去年 5 月，「催收巨頭」湖南永雄集團宣布停業，暴力催收手段也被曝光。2017 年 6 月，貴陽南明法院判過一起永雄員工催收中編造虛假恐怖訊息的案件。為催收貴陽公交集團 19 路車駕駛員沈某強歸還平安銀行信用卡欠款，催收員用公司配發的手機撥打貴陽市報警電話，謊稱沈某強因家庭原因在自己的 19 路公交車上裝了炸彈，導致貴陽警方立即啟動緊急措施，管制交通，並現場排爆，結果未發現爆炸裝置，造成較大經濟損失。