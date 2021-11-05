美國製造話題再起 基礎建設類股受惠最直接！

鉅亨研報 2024-06-24 10:29

【摩根投信行銷文宣】

只要講到製造業，過去市場都會先聯想到中國，因為中國不但是全球最大的製造業中心，同時也是製造業產值最大的國家。不過，由於美中之間的矛盾日益激烈，也讓「製造業回流」成為美國政府在過去 8 年的施政目標。如今隨著 2024 美國總統大選的逼近，兩黨候選人也呼籲對中國的進口商品加徵關稅，種種跡象都顯示在大選的催化下，「美國製造」將再度成為重要話題。

美國想要「造」什麼？基礎建設是所有製造的前提

雖然同是美國政黨，但民主黨與共和黨在經濟政策上的意識形態卻有很大差異。民主黨比較重視「大政府」，因此像擴大政府支出、增稅、強化社會福利與基本工資等政策，就比較容易獲得民主黨支持者的青睞；但共和黨重視的是「小政府」，所以像鬆綁政府監管，減稅與自由放任等政策，就比較容易受共和黨支持者的歡迎。

不過，儘管意識形態不同，但兩黨在經濟事務上現在最大的交集都是「美國製造」。例如川普政府在當年就是透過加徵關稅與行政命令的方式，去鼓勵企業擴大在美國本土的投資；而拜登政府則是透過法律與行政手段，嘗試去打造一個以美國為核心的跨國供應鏈。

法案效益大追蹤 基礎建設類股表現確實優於大盤

其實若比較這兩屆總統在「美國製造」上的不同做法，可發現最直接受惠的都是基礎建設產業，舉例來說，拜登曾推動的「基礎建設法案」（見圖一）與「通貨膨脹削減法案」，或是川普曾推動的「購買美國貨與聘用美國人法案」，都可發現其核心精神都是「美國製造」。

特別的是，自從拜登政府通過基礎建設法案以來，美國基礎建設股票指數的表現也確實領先美國大盤 (資料來源：Bloomberg, 資料日期 2021.11.5-2024.5.24, 美股為 S&P500 指數、美國基建股票為 NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。僅以前述指數試算，投資人無法直接投資於指數)，而市場也估計自 2016 至 2040 年，美國尚有 3.8 兆美元基礎建設的資金缺口，可見基礎建設相關類股在未來的增長空間相當巨大。（延伸閱讀：擴大美國市場投資迎面的關鍵 6 張圖）

這部分的數據不只來自於金融機構的分析，同時也包含美國產官學界的推估。根據美國土木工程師學會 (ASCE) 與美國能源局 (EIA) 在 2021 年統計，美國基礎建設在許多方面都相當老舊，其中有超過 42% 的橋梁已超過 50 年的使用壽命，有 43% 的公共道路被認為處於中等以下狀態，另外更有 1.5 萬座水壩的結構被評為高風險狀態，超過 75% 的電網設備也被認為有過於老舊的風險，可見在基礎建設領域，美國未來將面臨龐大的汰換需求。(資料來源：美國土木工程學會 ASCE、美國能源局 EIA, 2021.)

另外，由於製造業可以創造相對大量的就業人口，所以透過各種方式推動海外供應鏈回流美國本土，不只有助於美國強化在製造業上與中國競爭的籌碼，也有助於美國增加長期就業的人數，進而緩和美國過去長期貧富不均的現象，維繫社會穩定。

聯準會的降息議程 是否會推動基礎建設類股一把？

善用基礎建設類股 讓自己的資產組合進可攻退可守

此外，另類資產能受到法人機構青睞的另一個原因，就是它有較吸引人的收益率。根據統計，若把另類資產的收益率跟其他股債資產做比較，可發現以全球運輸產業的平均年化殖利率為 9.3%，基礎建設產業的年化殖利率為 3.0%，若再加上全球、亞太、美國與歐洲等地的不動產信託，可發現另類資產這個資產類別的年化收益率都在 3.8% 到 4.3% 之間，表現其實相當不錯（見圖四）。

用共同基金參與另類資產 簡單方便又實惠！