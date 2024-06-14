〈焦點股〉南仁湖悄搭營建題材 續亮漲停燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-17 10:23

南仁湖指出，文福段及新福七小段等二地點已積極規劃籌建，並預完售，成效頗佳，因應不動產市場變化，仍會積極遴選具潛力地段的不動產開發特色產品，、

展望今年，南仁湖說明，本業上的小墾丁渡假村經營，將結合豐富生態景觀，開發星空主題體驗套裝行程，並整合集團資源進行溫泉探勘。

而台中海洋生態館透過南仁湖旗下 100% 持股的「海珹股份有限公司」經營，預估投入 3.8 億元進行內部展示裝修工程，未來將成為中部首座海洋活體水族展示館，規劃有海洋科普教育基地，預計明年第一季開幕。

而在國道服務區，南仁湖目前經營有中壢服務區、湖口服務區、古坑服務區和楊梅休息站，主軸結合在地人文、物產和休憩。