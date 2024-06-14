央行升準不升息、第六波打房政策、台積電市值衝破24兆元 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-15 10:30

中央銀行周四 (13 日) 召開第二季理監事會議，政策利率維持不變，不過祭出第六波打房政策，第六度調整選擇性信用管制措施；台積電周三 (12 日) 股價登上 9 字頭，周四 (13 日) 開盤上演秒填息，市值衝破 24 兆元，以下為本周大事回顧：

〈央行理監事會議〉

・政策利率不變 調升存準率 1 碼、特定地區地 2 戶限貸 6 成

中央銀行周四 (13 日) 召開第二季理監事會議，並未再度升息，而是維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，符合市場多數預期，但調整選擇性信用管制、調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點。

・第六波打房措施來了 楊金龍：對房市價量同步管理

中央銀行周四 (13 日) 召開第二季理監事會議，第六度調整選擇性信用管制措施，周五 (14 日) 起生效，同時，調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點，7 月 1 日起實施，央行總裁楊金龍指出，此為對房市的價量同步管理，是工具的靈活搭配，理事一致同意，有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，並提到，「大家都猜到 (會祭出選擇性信用管制)，沒有 surprise」。

台積電上演秒填息 最高衝上 929 元 市值衝破 24 兆元

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周三 (12 日) 在市場卡位除息行情下，股價大漲登上 9 字頭，終場收在 909 元，周四 (13 日) 除息 3.5 元，除息參考價為 906 元，一開盤再度上演秒填息，大漲超過 2%，最高達 929 元，市值也衝破 24 兆元。

聯準會維持利率不變 今年只降息一次 美債殖利率走升

聯準會維持利率不變並表示預計年底前只會降息一次，美國公債殖利率周四 (13 日) 上漲。美東時間清晨 6:02，10 年期公債利率上漲 1.3 個基點至 4.308%。該指標前一交易日一度跌至 4.25%，創 4 月 1 日以來的最低水準。

〈碳費上路〉彭啓明：碳費年底前上路 若再加總量管制「會打架」

環境部長彭啓明周三 (12 日) 表示，碳費制度預計下半年上路，隨著碳費階梯式的逐年調整，等穩定推動一、兩年之後，再考慮另一個新制度較妥，屆時執行碳交易也會更順利，若一開始就 2 種制度並行，「會容易打架」。他強調針對總量管制，還未真正開會討論過。

〈碳權交易〉第 2 批國際碳權來了！碳交所 6/13 推藍碳專案 1 萬噸