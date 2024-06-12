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台積電上演秒填息 最高衝上929元 市值衝破24兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-13 09:17

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(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日在市場卡位除息行情下，股價大漲登上 9 字頭，終場收在 909 元，今 (13) 日除息 3.5 元，除息參考價為 906 元，一開盤再度上演秒填息，大漲超過 2%，最高達 929 元，市值也衝破 24 兆元。

台積電近年隨著資本密集度下降，積極調升季配息，從每季配發現金股利 2.5 元，到此次配息已提升至 3.5 元，更預計之後加碼至 4 元，等同未來龐大股民一年可領到 16 元的現金股利。

展望後市，外資看好，台積電在先進製程、先進封裝皆佔據領先地位，可望進一步將價值反映在售價上，預估 3 奈米代工報價未來兩年內將調漲 11%，CoWoS 價格漲幅更高達 20%，4 奈米報價也有 3% 漲幅，可望大幅優化獲利表現。

外資認為，台積電擁有眾多 AI 客戶，隨著 AI 需求高漲，加上明年 2 奈米製程將問世，將帶來強勁的營收成長動能。

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台積電除息填息秒填息卡位

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