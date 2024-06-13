盤後速報 - 元大期貨(6023)下週(6月21日)除息5元，預估參考價86.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05
元大期貨(6023-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月14日)收盤價91.80元計算，預估參考價為86.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
元大期貨(6023-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀業務 期貨自營業務 期貨顧問事業。證券商 證券交易輔助業務 證券自營商。槓桿交易商。近5日股價下跌2.26%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/21
|91.80
|5.0
|5.45%
|0.0
|2023/06/09
|54.0
|2.5
|4.63%
|0.0
|2022/06/09
|49.0
|2.3
|4.69%
|0.0
|2021/07/15
|51.8
|2.8
|5.41%
|0.0
|2020/06/11
|58.6
|3.2
|5.46%
|0.0
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