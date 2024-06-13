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鉅亨速報

盤後速報 - 元大期貨(6023)下週(6月21日)除息5元，預估參考價86.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05

元大期貨(6023-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月14日)收盤價91.80元計算，預估參考價為86.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

元大期貨(6023-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀業務 期貨自營業務 期貨顧問事業。證券商 證券交易輔助業務 證券自營商。槓桿交易商。近5日股價下跌2.26%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/21 91.80 5.0 5.45% 0.0
2023/06/09 54.0 2.5 4.63% 0.0
2022/06/09 49.0 2.3 4.69% 0.0
2021/07/15 51.8 2.8 5.41% 0.0
2020/06/11 58.6 3.2 5.46% 0.0

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