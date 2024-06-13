盤後速報 - 元大期貨(6023)下週(6月21日)除息5元，預估參考價86.8元

以今日(6月14日)收盤價91.80元計算，預估參考價為86.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

元大期貨(6023-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀業務 期貨自營業務 期貨顧問事業。證券商 證券交易輔助業務 證券自營商。槓桿交易商。近5日股價下跌2.26%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。