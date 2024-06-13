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鉅亨速報

盤後速報 - 久正(6167)下週(6月21日)除息0.5元，預估參考價15.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05

久正(6167-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月14日)收盤價16.05元計算，預估參考價為15.55元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

久正(6167-TW)所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器模組製造及銷售。近5日股價下跌1.83%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/21 16.05 0.5 3.12% 0.0
2023/08/24 18.9 0.7 3.7% 0.0
2022/08/23 15.4 0.19 1.23% 0.0
2008/08/19 6.5999999 0.20103656 3.03% 0.0
2004/07/20 18.0 0.0 0.0% 0.5

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