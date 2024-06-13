盤後速報 - 久正(6167)下週(6月21日)除息0.5元，預估參考價15.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05
久正(6167-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月14日)收盤價16.05元計算，預估參考價為15.55元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
久正(6167-TW)所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器模組製造及銷售。近5日股價下跌1.83%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/21
|16.05
|0.5
|3.12%
|0.0
|2023/08/24
|18.9
|0.7
|3.7%
|0.0
|2022/08/23
|15.4
|0.19
|1.23%
|0.0
|2008/08/19
|6.5999999
|0.20103656
|3.03%
|0.0
|2004/07/20
|18.0
|0.0
|0.0%
|0.5
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