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鉅亨速報

盤後速報 - 寶雅(5904)下週(6月21日)除權息21.1元，預估參考價494.06元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05

寶雅(5904-TW)下週(6月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利21元，股票股利0.1元，合計股利21.1元。

以今日(6月14日)收盤價520.00元計算，預估參考價為494.06元，權息值合計為25.94元，股息殖利率4.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶雅(5904-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為零售業(1)時尚美粧美材保養品(2)流行內衣襪。零售業(3)生活日常用品(4)精緻個人用品。近5日股價下跌3.33%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/21 520.00 21.0 4.04% 0.1
2023/07/07 583.0 23.9 4.1% 0.1
2022/07/20 375.0 11.0 2.93% 0.1
2021/09/28 490.0 0.0 0.0% 0.3
2021/08/12 581.0 18.7 3.22% 0.0

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