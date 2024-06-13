盤後速報 - 寶雅(5904)下週(6月21日)除權息21.1元，預估參考價494.06元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05
寶雅(5904-TW)下週(6月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利21元，股票股利0.1元，合計股利21.1元。
以今日(6月14日)收盤價520.00元計算，預估參考價為494.06元，權息值合計為25.94元，股息殖利率4.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶雅(5904-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為零售業(1)時尚美粧美材保養品(2)流行內衣襪。零售業(3)生活日常用品(4)精緻個人用品。近5日股價下跌3.33%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/21
|520.00
|21.0
|4.04%
|0.1
|2023/07/07
|583.0
|23.9
|4.1%
|0.1
|2022/07/20
|375.0
|11.0
|2.93%
|0.1
|2021/09/28
|490.0
|0.0
|0.0%
|0.3
|2021/08/12
|581.0
|18.7
|3.22%
|0.0
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