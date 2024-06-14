上半年IPO籌資年增1.23倍生技醫療居冠 下半年AI及能源搶攻新創板

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-15 11:05

全球 IPO 市場放緩，台股上半年 IPO 則表現亮眼，共計 27 家公司上市、上櫃，籌資額總計新臺幣 184.02 億元，較去年同期成長 123%；其中生技醫療業以新台幣 52.24 億元位居第一。展望下半年申請創新板成主流，AI 及能源將是下一波生力軍。科技產業更受惠 AI 趨勢，下半年新股申請初次上市櫃的家數有 20 家。

安永日前發布《2024 年上半年首次公開募股報告》，今年上半年由於全球各國的央行致力控制通膨水準，維持高利率，資金成本居高不下，所以全球上半年 IPO 活動持續放緩。全球 IPO 家數預計 532 家企業，籌資額共 517 億美元，與去年同期相比，IPO 家數和籌資額分別減少 15% 和 17%。如中國 A 股與香港合計的 IPO 家數共 72 家，籌資額合計 62 億美元，相較去年同期各自減少 64% 和 81%。

今年上半年台灣資本市場有 27 家企業掛牌，籌資總額新台幣 184.02 億元，與去年同期相比增加 10 家，募資額增加新台幣 58.38 億元，籌資額以生技醫療業新台幣 52.24 億元位居第一，籌資額以生技醫療及科技業各 7 家領先。

在上市市場的部分，今年上半年有 16 家公司掛牌，籌資額新臺幣 122.15 億元，與去年同期相比，上市家數增加 7 家，籌資額增加新臺幣 57.35 億元，增幅 88.5%。上市市場有 2 家 KY 公司，來億 - KY、世界健身 - KY 公司合計的籌資額為新臺幣 49.76 億元。

統計上半年上市市場籌資額，金額最大為運動休閒產業的來億 - KY，籌資金額新臺幣 33.04 億元，占總籌資額 27.05%；籌資額第二為汽車工業的巧新，籌資金額新臺幣 17.2 億元，占總籌資額 14.08%，兩家公司合計占上市籌資額的 41.13%。

今年上櫃市場有 11 家上櫃，較去年同期增加 3 家，籌資總額新台幣 61.87 億元，較去年同期增加新台幣 44.31 億元，增幅約 252.33%。今年上櫃公司產業類別以家數來看，生技醫療業為首共 4 家占比 37%。籌資額部分，生技醫療業的昱展新藥為新台幣 16.78 億元，占總籌資額 27.12%，籌資額第二為其他電子業的巨漢新台幣 10.24 億元，占總籌資 16.55%，二家公司合計占上櫃總籌資額 43.67%。台灣上半年的興櫃登錄公司 28 家，以工業、資訊軟體服務業、生技醫療業為主。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，回顧今年上半年，台股受到 AI 相關供應鏈產業推動，吸引外資大幅買超，5 月單月淨匯入約新台幣 3,790 億元，也是 2011 年以來單月淨匯入最高，截至 5 月底累計淨匯入約新台幣 8,293 億元，造就加權指數站穩在 2 萬點以上。台灣 IPO 上半年市場，生技醫療產業加速申請送件，新創產業申請創新板成為主流，AI 及能源將是下一波生力軍；生技醫療業、科技業及綠能環保為主要 IPO 產業。