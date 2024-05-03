智慧製造、淨零轉型 安永傳授中部企業以ESG盤點企業價值

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-03 19:38

安永聯合會計師事務所於今 (3) 日舉辦智慧製造高峰論壇，安永聯合會計師事務所先進製造與智慧運輸產業負責人黃宇廷表示，中部地區是臺灣製造業生產重鎮，而製造業更需要積極進行永續經營、智慧製造等轉型升級，面對現今的產業環境劇烈挑戰。本次論壇以企業永續發展、永續與數位的雙軸轉型新趨勢為兩大探討主題，帶領企業體認數位和淨零的新趨勢，瞭解如何從數位邁向零碳排，實踐雙軸轉型。

全球超過 130 個國家提出「2050 淨零排放」政策與立法。臺灣宣示 2050 淨零轉型的政策目標，並在 2023 年立法修正《氣候變遷因應法》，納入 2050 年淨零排放目標、徵收碳費、納入碳足跡及產品碳標籤管理機制。

論壇首先由行政院發言人林子倫，解讀臺灣淨零路線圖，政府在協助產業淨零上以四大面向進行，包括建構企業碳盤查能力、提升企業減碳能力、協助企業掌握資訊、提升金融業淨零轉型之能力建構；二大合作模式則採先大後小、以大帶小，以及結合產業公協會力量，由國營事業以身作則。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與 ESG 諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲，分享國際企業永續趨勢。根據安永調查，臺灣中小企業在面對淨零轉型、執行 ESG 的過程中，最大的挑戰就是成本，可見淨零轉型與財務獲利是一體兩面。

曾于哲分享臺灣製造業的企業治理與淨零策略布局案例，以機密機械公司為例，透過設定永續策略藍圖掌握終端市場對於能源效率、低碳排放和碳中和的需求變化，透過多階段的產銷分工再布局，掌握迫切性高的自身或價值鏈上游的減碳熱點，並搭配永續供應鏈的優化措施，來維繫企業的財務健全和韌性。

在產業優化上如何以雙軸轉型之導入規劃的實例，佳研智聯股份有限公司總經理羅佐良分享，因應低碳智慧製造系統，廠商可採取智慧化生產排程系統、智慧化物流倉儲與堆棧、雲端供應鏈管理等的應用，以實踐雙軸轉型。此外，企業可以採用 EMS 介面開發能源管理監測介面、AR/VR 遠端會議、低碳 5G 智慧製造工廠等方式，打造智慧園區方案。

工研院機械與機電系統研究所副所長楊秉祥分享，綠色競爭力的三大轉型策略為能源提升、低碳排放，以及減少廢料、數位化等的物質循環。工研院的智慧工廠整合技術，以生產作業自動化的智慧機械，加上資料流自動化的智慧資訊，成為系統整合數位轉型技術；智慧工廠技術可使用 M2M 設備通訊、設備品質進行異常監控或預兆診斷、產線智能等技術，協助產業升級提升競爭力。例如智慧化技術，透過感測器結合軟硬體進行廠務設施與製造設備健康診斷及操作參數優化，提高能源應用效率以節電。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林宜賢剖析臺灣企業針對歐盟導入 CBAM(碳邊境調整機制) 政策的因應策略。CBAM 預計 2026 年開始課徵，若臺灣未實施碳定價與碳稅制度，對產業將造成衝擊。臺灣的鋼鐵業下游產品因為外銷歐盟比重較高，初期受到影響最大，而鋼鐵為智慧製造產品重要的原料，先進製造產品外銷歐盟的金額相當龐大，因此未來受到 CBAM 的衝擊也將逐漸變高；若有機化學品、塑料聚合物也被納入課徵歐盟 CBAM 時，將造成更大的衝擊。