〈台新金股東會〉王美花出任獨董 吳東亮首談胞兄涉弊：家人應給予支持

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-14 16:26

台新金 (2887-TW) 今 (14) 日舉行股東會，完成 7 席董事改選，包含 4 席一般董事及 3 席獨立董事，台新金董事長吳東亮以第一高票續任董事，前經濟部長王美花也以獨董第一高票當選；有股東關切新壽前董座吳東進涉入弊案，對此，吳東亮表示，很遺憾、不予評論，但身為家人，應給予必要的關心和支持。

今年為台新金第九屆董事改選，候選人在一般董事方面，包括嘉浩公司代表人吳東亮、台灣石化公司代表人吳澄清、翔肇公司代筆人郭瑞嵩及明淵公司代表人王自展；獨董方面為前花旗銀董事長管國霖、會計師張敏玉及王美花。

吳東亮致詞時指出，在全體股東共同支持及全體員工努力下，各項核心業務穩定成長，去年稅後純益達 146 億元，每股稅後純益為 1.01 元，預計每股配發現金股利 0.6 元、股票股利 0.4 元，合計 1.0 元，與股東共享經營成果。

吳東亮表示，台新金已經完成對彰銀股權處分，除了保留部分，已發行交換債與己種特別股之投資人，來行使交換權外，台新金有充分資金，可以支應未來成長所需，提升營運規模，為股東創造更佳報酬。

海外布局方面，吳東亮說，著眼於日本經濟有望走出失落 30 年的契機，及伴隨晶圓代工龍頭台積電於日本設廠後的商機，台新銀日本福岡支行已於 4 月 23 日開業，將持續拓展海外業務市場，提升海外獲利比重。

新光金與台新金同日舉行股東會，但日前新光人壽爆出新板傑仕堡弊案遭檢調偵查，前董座吳東進最後以 1 億元交保，台新金股東關心公司的看法，是否考慮加速新新併，對此，吳東亮表示，很遺憾發生這個事情，依據法規對個案不能評論。