台新金前5月賺進81億元年增1成 EPS 0.58元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 18:33
台新金控 (2887-TW) 今 (7) 日公布 2024 年 5 月自結，單月稅後純益 14 億元，月減 17.6%、與去年同期相當，累計前 5 月稅後純益為 81.1 億元，年增 10.04%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.58 元。
觀察各子公司獲利表現，台新銀行 5 月稅後純益 13.2 億元，累積稅後純益為 71.1 億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後純益較去年同期成長 2.9%；資產品質維持穩健，截至 5 月底逾放比為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1215.75%。
台新證券 5 月稅後純益 1.2 億元，較上月下滑，主因證券市場波動劇烈，導致公司營業證券處分利益減少；累計前 5 個月稅後純益 10.7 億元，較去年同期成長，主因今年證券市場指數上漲，成交量較去年成長，帶動公司經紀手續費收入增加。
台新人壽 5 月稅後純益 0.5 億元，累計稅後純益 10.2 億元，較去年同期轉盈，主要受惠今年股票資本利得及兌換利益影響。
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