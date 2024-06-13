〈玉山金股東會〉總座：全球AI熱帶動台灣產業動能 正向展望今年景氣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-14 13:49

玉山金控（2884-TW）今（14）日召開股東會，由玉山金控董事長黃男州主持，總經理陳茂欽營業報告表示，展望今年，雖有全球央行降息、美中貿易戰等地緣政治，及極端氣候等不確定因素，但台灣出口及民間消費等動能可望維持，整體景氣展望正向，玉山樂觀看待。

陳茂欽在營業報告書中表示，2023 年全球面臨高通膨、高利率的市場環境，加上地緣政治、烏俄戰爭、以巴戰爭紛擾、國際政經緊繃關係未減等重大事件，為全球帶來諸多不確定性，但隨著疫情常態化及穩定可控、通膨逐步放緩、終端需求回升，加上各國紛紛推出利多政策力拼復甦，整體經濟趨向溫和擴張。

陳茂欽指出，隨著 AI、綠能等新技術、新趨勢興起也帶動了相關產業蓬勃發展。展望 2024 年，雖有全球央行降息、美中貿易戰等地緣政治，及極端氣候等不確定因素，但台灣出口及民間消費等動能可望維持，整體景氣展望趨於正向，