台糖挺你做環保！6月底前入住西門町環保房 每人最低1000元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-23 12:31

今 (113) 年 3 月台糖台北會館取得「銅級環保標章旅館」認證，並於本月 15 日接受輔導單位臺北市環保局表揚。台糖台北會館為鼓勵旅客一起做環保，6 月底前指定入住環保房，4 人同行、平日每人最低只要 1000 元，即可入住熱鬧的西門町商圈。

台糖表示，今年 7 月起，台北會館將不再提供一次性備品，為邀請及支持旅客踴躍做環保，即日起至 6 月 30 日推出環保住宿優惠專案活動，2 人入住只要 2600 元，假日多 200 元，平均每人不用 1500 元，揪愈多人愈便宜，以 4 人房為例，平日每人只要花費 1000 元即可住進西門町，還附贈吃到飽的自助式早餐。此外購買台糖高地小農咖啡及台糖寡糖乳酸菌等產品，還有客房專屬優惠價，相當划算。

台糖台北會館積極配合北市府推動永續觀光及綠色旅遊政策，投入大量人力及物力資源，推動綠色採購、綠色行銷、落實節能、節水、減低廢氣與廢水排放等汙染防制措施，並宣導減少使用一次性備品，以達到環保旅館標章查核的標準，成為臺北市 13 家環保標章旅館的其中 1 家。