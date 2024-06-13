災保法上路2年職病鑑定更優化！時程減少200天 效率提升逾 4 成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-14 14:56

經勞動部統計，勞工職業災害保險及保護法 (災保法) 施行後，前（2022）年和去（2023）年醫院專責醫院所開立的職業病診斷已占該局職業病給付比率約 72%。另職業病鑑定制度經優化後，鑑定時程已縮減達 200 日以上，整體鑑定效率大幅提升 40% 以上，勞工權益更加有保障。

災保法的通過，是前勞動部長許銘春最自豪的「政績」。勞動部表示，已布建 17 家職業傷病診治專責醫院與 87 家網絡醫院，就近提供勞工職業傷病診治及復工協助等服務。經統計 111 年至 112 年底，由專責醫院所開立的職業病診斷書，通過勞工保險局職業病核定之比率高達 93.1%；而專責醫院所開立的職業病診斷已占該局職業病給付比率約 72%。

勞動部表示，勞工如懷疑自身疾病是否為職業病時，得檢具疾病診斷書、既往之作業經歷、職業暴露史等資料，至各職業傷病診治專責醫院或網絡醫院尋求職業醫學科專科醫師之診斷與協助。個案所患疾病若經醫師診斷為職業病，再向勞保局申請職業病相關保險給付，已有相當高的比率可通過該局審查。

另外，勞保局於審核給付案，認有必要或遇有職業病給付爭議時，則可向勞動部申請職業病鑑定，透過鑑定會取得專業意見。配合災保法施行，勞動部已進行職業病鑑定制度的優化，包括明定受理條件、改為中央鑑定一級制、按疾病類型分組鑑定、簡化書面審查與開會程序。

鑒於個案的職業暴露調查與評估至為重要，也強化鑑定前置調查作業，依案件屬性由勞動檢查機構、職業災害預防及重建中心協力，與傷病診治專責醫院之職醫、個管師及工業衛生專家等，組成調查團隊，至個案工作場所蒐集相關事證，作成客觀的證據調查報告書，再提供鑑定會委員參考。

經統計，災保法實施後，新增辦結之案件天數已縮減為約 200 日，鑑定效率已大幅提升。