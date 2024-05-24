〈國泰金法說〉國壽國內外股票Q1投報率逾1成 未實現逾千億「動能強大」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-24 19:05

國泰金控 (2882-TW) 今 (24) 日召開法人說明會，國泰人壽公布今年第一季底投資績效，其中國外股票投報率將近 2 成，國內股票亦有近 15%，相當亮眼，國壽執行副總林昭廷強調，國內外股票未實現超過 1000 億元，「動能還是相當強大」。

法人關注國壽的投資績效，截至今年第一季，總投資金額為 7 兆 8153 億元，其中，國內股票投報率 14.8%，占比 7.3%，金額 5690 億元；國外股票投報率達 19.2%，占比 5.6%，金額 4360 億元；國外債券占比 61.7% 最高，金額達 4 兆 8180 億元，投報率為 3.8%；國內債券占比 8.1%，金額 6310 億元，投報率為 5.3%。

國泰金控財務長陳晏如說明，主要因國內外股市上揚，國壽趁勢實現股票資本利得；因應長期資產配置規劃，同時調節私募股權基金，推升整體投資收益率。

至於私募股權基金有比較大的處分原因，林昭廷進一步指出，長期而言，這是很好的投資工具，長期報酬會比股票來得好，但在 ICS 底下，卻是很吃資本的投資工具，因此，內部有設立一個的目標，主要因應接軌會計準則所做的調整。

林昭廷說，截至第一季底，金融資產稅後未實現損益餘額為 -434 億元，主要來自國內外債券，因為今年利率環境較去年大幅上升，但已較先前回升，淨值持續增加，林昭廷強調，國內外股票未實現超過 1000 億元，「動能還是相當強大」，對於未來實現獲利將有很大的幫助。