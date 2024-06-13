邑錡通過去年股息超額配發1.5元 縮時攝影相機新品進入量產

縮時攝影機大廠邑錡 ( 7402-TW ) 今 (14) 日召開股東會，邑錡 2023 年稅後純益 4423 萬元，年減 22.1%，每股純益 1.38 元，今天邑錡股東會通過超額配發 1.5 元股息，2023 年的盈餘配發率達 109%。邑錡自有品牌雲端縮時攝影相機新產品並將在 6 月量產出貨。

邑錡自有品牌 Brinno 縮時攝影相機部分，新品 TLC5000 4K 雲端縮時相機，將完成送樣並於季末開始量產出貨，新產品搭載自有 ASIC 影像模組並擁有高解析 SONY 4K 感光元件，可連接 Brinno 雲端平台進行遠端操控與 AI 分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，並可開拓創新應用市場，將有助於挹注品牌營運動能。