邑錡通過去年股息超額配發1.5元 縮時攝影相機新品進入量產
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-14 12:19
縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (14) 日召開股東會，邑錡 2023 年稅後純益 4423 萬元，年減 22.1%，每股純益 1.38 元，今天邑錡股東會通過超額配發 1.5 元股息，2023 年的盈餘配發率達 109%。邑錡自有品牌雲端縮時攝影相機新產品並將在 6 月量產出貨。
邑錡自有品牌 Brinno 縮時攝影相機部分，新品 TLC5000 4K 雲端縮時相機，將完成送樣並於季末開始量產出貨，新產品搭載自有 ASIC 影像模組並擁有高解析 SONY 4K 感光元件，可連接 Brinno 雲端平台進行遠端操控與 AI 分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，並可開拓創新應用市場，將有助於挹注品牌營運動能。
邑錡指出，邑錡創新 ODM 除了原有美國教育智慧裝置、微光航海影像裝置與警用熱影像裝置都持續穩定出貨，美國新客戶軍工瞄準鏡也正式量產交貨。邑錡團隊除持續投入無人機載具與雙光相機研發外，並積極佈建軍工產業完整生態圈，並於 4 月與美國軍工供應商簽定代理合約，將美國微光夜視鏡導入台灣軍用市場。
邑錡同時自主開發微光夜視 AR 眼鏡，將於 6 月赴美國參加 AWE 展會，尋求海外更多商業合作機會，尋求突破性的業績成長表現。
邑錡 2024 年第一季財報營收 1.26 億元，毛利率 33.24%，季減 1.32 個百分點，年減 2.38 個百分點，稅後純益 1488 萬元，較去年同期及上季的近損益兩平都大幅成長，每股純益達 0.43 元。
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