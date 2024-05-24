〈國泰金法說〉壽險業避險成本嚇人 李長庚：國壽近年資本強化投入逾1千億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-24 20:08

國泰金 (2882-TW) 今 (24) 日召開法人說明會，談及外匯價格準備金議題，總經理李長庚表示，壽險業總資產約 33 兆元，為了維持資產負債表的穩定，每年要花超過 1 個百分點的資產去做避險，這是相當嚇人的事情，而國泰人壽近年在資本強化努力上，也陸續投入 1000 多億元。

國內壽險業將在 2026 年接軌 ICS 新制，李長庚指出，這是壽險業的一件大事，不過，我國壽險業在全球具有特殊性，首先是整體壽險總資產占金融總資產比重超過 3 成，在全球居冠；第二、台灣自 2000 年開始推行投資型保單，僅 20 餘年，相較歐洲已推動 50-60 年，也就是說，歐洲已經調整了 50-60 年，但台灣調整時間這麼短，卻要適用同一標準，坦白說難度非常高。

第三、現行資本適足率 (RBC) 風險信賴區間為 95%，而 ICS 則是 99.5%，簡單來說，ICS 光是資本要求評估就增加 1.6 倍。總體來看，若台灣壽險業要按照國際準則來接軌，難度相當高，再加上 ICS 新制本來就是規範較為活躍的大型國際保險集團。以目前各國的大趨勢來看，較活躍的大型國際保險集團就可能要適用 ICS 國際標準，其餘各國就視產業發展狀況推出在地化的 ICS。

李長庚認為，ICS 制度本身是為了強化保險資本，逐漸導入更佳的資產負債管理架構，對於長期經營來說確實有幫助，但台灣接軌難度高，因此，主管機關也提出許多在地化措施，雖然台灣比韓國等國家晚接軌，但也可參考他國經驗，來檢視評估未來接軌是否能順暢。

李長庚說，國泰人壽近年陸陸續續在資本強化努力上，已耗資超過千億，這是為了維持好的資本結構，除了業者自己努力外，另一方面也看到主管機關、壽險公會為了協助業者順利接軌，研議許多在地化措施，儘管是一個很大的挑戰，但希望一個新的制度導入都能夠順利。他強調，必須產業要共榮，才能贏得社會大眾信賴，迎來長期的繁榮。

關於外匯價格準備金議題，李長庚指出，壽險業 2023 年為了不到 1 毛錢的匯率波動，花在傳統避險的成本高達 3600 億元，大家可以想像一下，壽險業整體總資產約 33 兆元左右，一個產業每年為了損益表的穩定，要花超過 1 個百分點的資產去做避險，這實在是滿嚇人的事情。

李長庚表示，以前匯率相差不遠，避險成本沒這麼高，但美國近年的暴力升息真的完全沒有經歷過，匯兌成本壓力真的非常大，因此，主管機關、壽險公會大家都在集思廣益，希望透過各種機制把避險成本降低，不斷地提升、改善，因此，期待業者本身也要持續努力，透過匯兌風險的管理，基本面也要加把勁，長期的讓資產負債更平穩，匯率風險再降低，期待過幾年後，產業將會越來越健全，對保戶權益、業務發展都是良性循環。