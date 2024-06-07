EPS衝破4元！國泰金前5月狂賺588億元 超越去年全年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-10 14:58

國泰金控 (2882-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 5 月自結稅後純益 78.8 億元，前 5 月累計稅後純益 588.1 億元，年增 2.5 倍，EPS 達 4.07 元，皆已超越去年全年水準，子公司國泰人壽無懼 5 月新台幣匯率轉升、避險成本壓力提高，持續受惠經常性收益及伺機實現資本利得，帶動人壽及金控累計稅後純益雙雙寫下歷史次高。

國泰人壽累計獲利創史上次高 2 原因助攻

觀察各子公司獲利情形，國泰人壽 5 月稅後純益 41.8 億元，累計稅後純益 393.2 億元。今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。5 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 77 億元及 39 億元。

國壽指出，5 月在美國就業及通膨數據低於預期之下，市場對 Fed 進一步升息之擔憂緩解，激勵股市走高，美債利率則明顯回落，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另受外資回補、出口商拋匯需求提升等影響，台幣兌美元單月升值 0.4%，避險成本壓力仍存，惟在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現維持亮眼。

在資本方面，國壽 5 月淨值比逾 8%，RBC 亦高於 300%，體現資本維持強健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本，公司表示，將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

保險業務方面，健康及意外險商品銷售動能穩健成長，單月初年度保費較上月成長 32%、較去年成長 13%。

國泰世華獲利續創新高

國泰世華銀行 5 月稅後純益 33 億元，累計稅後純益 167.7 億元，年成長 13%，獲利續創新高。受惠 CBC 升息及放款動能強健，加上今年以來把握利率高檔，持續布建外幣有價證券，累計淨利息收入呈雙位數成長；受惠財管各項商品銷量提升、信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數約逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 5 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1403%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長

國泰產險 5 月稅後純益 0.3 億元，累計稅後純益 10 億元，單月獲利雖受 0403 花蓮地震提存賠款準備影響，累計獲利仍創同期新高。業務端秉持「質量並重」理念，除維持現有業務動能更聚焦新興市場，5 月簽單保費 33.5 億元，累計簽單保費達 149.3 億元，維持雙位數成長達 19%；商品端回歸保險專業，結合數據科技調整核保政策及優化流程，各險損失率良好，帶動獲利持續增長；投資端持續動態調整資產配置，尋求穩健獲利並降低投資波動。

核心保險業務方面，車險透過商品需求分析，推動完整保障組合商品，簽單保費年成長 10%；商業保險方面，工程險掌握綠色能源發展契機，簽單保費年成長 134%，因應新興產業發展趨勢，建立核保、損防跨部門團隊進行產業研究，提升風險評估專業，以提供客戶更全面的風險保障及服務。

國泰證券獲利再創同期新高

國泰證券 5 月稅後純益 5.8 億元，累計稅後純益 17.5 億元，創下同期獲利歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。國泰證券把握市場機會，以「數位經營」作為核心驅動力，透過倡導「長期投資」及完善「客戶數位體驗」二大面向出發，致力於提供個人化的投資理財服務給客戶。

截至 5 月底，國泰證券台股累計經紀市佔率達 4.03%、台股定期定額累計投資金額突破 230 億元，雙雙創下同期歷史新高。展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩健成長

國泰投信 5 月稅後純益 1.9 億元，累計稅後純益 9.6 億元，年成長 43%，總管理資產規模達新台幣 1.85 兆元。5 月美國公布 4 月 CPI 及核心 CPI 年增率分別續降至 3.4% 及 3.6%，同時零售銷售數據走疲，投資人判斷年內降息可能性提高，股債同步上揚。