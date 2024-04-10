〈航空業營收高飛〉星宇3月業績寫次高 Q1飛出新高紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-10 19:04

星宇航空 (2646-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收 26.47 億元，月減 7.71%，年增 80.9%，創單月次高紀錄，僅次於上月，第一季合併營收 79.95 億元，季增 22.69%，年增 83.44%，也創下單季新高紀錄。

星宇說明，3 月客運營收達 23.59 億元，年增 82%，儘管旅運市場進入相對淡季，但隨著新機交付，整體運力較上月增長近 10%，整體載客率維持 80% 以上水準，需求強勁。

貨運方面，星宇 3 月貨運營收為 1.66 億元，月增 31%，年增 45%，隨著 2 月連續假期結束，需求上揚，再加上台北 - 舊金山航線自 3 月 20 日起增為每日 1 班，貨運營收穩步回升。

星宇已開賣越南第 4 個航點富國島，以及美國第 3 個航點西雅圖；同時，3 月 31 日起正式啟航台中飛往澳門、越南峴港和日本高松三條航線，並開始籌備開闢台北 - 香港航線，積極拓展航網版圖。