美股重點新聞摘要2024年06月14日

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 07:50

今日操盤前瞻

日本央行利率決議

日本 4 月工業產出

法國 5 月 CPI

美國 5 月進出口價格指數

美國 6 月密大消費者指數

美 5 月 PPI 月增速放緩至 - 0.2% 創去年 10 月以來最大降幅

美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 再傳來通膨降溫的喜訊，在能源成本下滑的影響下，PPI 月增速創下 7 個月來最大降幅，強化聯準會 (Fed) 對通膨持續放緩的信心。全文詳讀

葉倫稱美國經濟需要公共與私人投資 警告中國過度補貼

蘋果超車微軟 重登美國最有價值公司

手握「AI 聖杯」的蘋果週四 (13 日) 超車微軟，重登上市值第一的寶座。截至收盤，蘋果股價收紅 0.55% 至每股 214.24 美元，市值達 3.29 兆美元。根據道瓊市場數據，蘋果股價在過去三個交易日跳漲 10.9%，在此期間該公司的市值增加 3,240 億美元。全文詳讀

傳波音未交付的 787 夢幻客機出包 正在調查相關問題

路透周四 (13 日) 援引知情人士消息報導，波音正在調查 787 夢幻客機 (Dreamliner) 的品管問題，此前該公司發現部分未交付的飛機機身上有數百個螺絲與緊固件安裝錯誤。全文詳讀

馬斯克宣稱股東批准薪酬方案及特斯拉遷至德州

馬斯克表示股東批准他備受爭議的 560 億美元薪酬方案，同時也批准特斯拉 (TSLA-US) 遷至德州的決議，特斯拉股價在周四 (13 日) 盤前交易上漲。全文詳讀

滑石粉致癌案 嬌生同意支付 7 億美元 換與全美 42 州及華盛頓特區和解

美國嬌生公司 (JNJ-US) 同意支付 7 億美元（約新台幣 226.5 億元），與美國 42 個州及首都華盛頓哥倫比亞特區，就其嬰兒爽身粉等產品涉嫌含有致癌成分的相關指控達成和解。全文詳讀

伺服器不堪人數負荷大當機！GameStop 股東大會延後召開

由於伺服器不堪人數負荷大當機，「迷因股」之王的遊戲零售商 GameStop 原定周四 (13 日) 召開的線上年度股東大延後召開，該公司表示待問題解決後會再次召開會議，時間也會盡快公布。全文詳讀

〈財報〉博通 Q2 業績亮眼 調升全財年預期 宣布股票 1 拆 10 激勵盤後漲逾 14%