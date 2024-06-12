滑石粉致癌案 嬌生同意支付7億美元 換與全美42州及華盛頓特區和解

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 09:29

美國嬌生公司 (JNJ-US) 同意支付 7 億美元（約新台幣 226.5 億元），與美國 42 個州及首都華盛頓哥倫比亞特區，就其嬰兒爽身粉等產品涉嫌含有致癌成分的相關指控達成和解。

近年來，強生公司的嬰兒爽身粉等產品陷入輿論風波。一些消費者指控其嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品含有石棉，導致長期使用者罹患癌症。嬌生否認相關指控，並於 2023 年在全球停止銷售含有滑石粉的嬰兒爽身粉。

《路透》報導，嬌生涉嫌誤導消費者相信產品安全，最新和解案則是解決了上述指控。佛州總檢察長穆迪（Ashley Moody）說，「這是消費者產品安全的一次重大進步。」

儘管同意支付高額和解金，嬌生始終堅稱產品安全無虞、爽身粉內含的滑石不含致癌石綿，並且否認任何不當作為。

此前，嬌生三度試圖聲請破產保護，將責任轉嫁給子公司以化解訴訟，但都被法官駁回。嬌生全球訴訟副總裁 Erik Haas 於 11 日聲明，「公司持續訴諸多種途徑，針對滑石粉訴訟，達成全面且最終的解決方案。」