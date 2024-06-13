虧300億！福特中國銷量過去8年暴跌逾六成 專家點出三大關鍵原因

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 10:18

美國三大汽車集團之一的福特汽車 (F-US) 近年在中國汽車市場的銷售下滑，從 2016 年高峰 127 萬降至去年的 46.7 萬輛，短短 8 年間大幅衰退 63%，暴虧 70 億人民幣 (約 296 億台幣)，這家百年車廠在中國深陷泥沼，究竟發生什麼事？

騰訊新聞汽車自媒體創作者「象視汽車」今 (14) 日在專欄中指出，福特在中國銷量崩盤是從福克斯的三缸機開始的，從 2015 年車款開始，Focus 採用三缸機，2019 年車款更全面換三缸機。中國消費者對三缸機相當排斥，福特為此付出了慘重代價。

雖然之後 Focus 換回三缸機，但將之前先進的 8AT 變速箱換成 6AT 變速箱，挨批「反向升級」，中國消費者根本不接受，福克斯最終停產。三缸機的福克斯，也拉低中國消費者對福特其他產品的觀感。

其次，福特頻頻發生品質問題，也讓中國消費者耐心逐漸消磨殆盡。Focus 漏油、內部裝飾飄異味，多款車型出現斷軸等問題嚴重影響福特的品牌力和聲譽，消費者自然將之拋棄。

2019 年之後，福特推出 Escape、EVOS 等全新車款，還實施更本土化的「福特中國 2.0」發展理念。

雖然有過短暫復甦，可是在快速崛起的中國自主品牌，以及日系、德系產品的雙向擠壓下，福特顯得力不從心，只能節節敗退。

此外，隨著全球電動車浪潮崛起，中國開始大量投資新能源車，福特依舊反應慢半拍，也是福特銷量持續下滑的重要原因。

新能源汽車如火如荼地發展，但福特在中國僅推出兩款新能源汽車，Mustang Mach-e 和 Escape PHEV，但這兩款車銷售慘淡，前者月銷量只有兩位數，後者則是個位數，令人慘不忍睹。