讓愛「動」起來！彰銀攜手華山伴獨老趣迎端午、送暖心關懷禮

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-29 10:36

彰化銀行 (2801-TW) 關懷獨居長者，昨 (28) 日攜手華山基金會在臺北市立動物園舉辦「愛老人動起來」老人運動會。彰銀董事長凌忠嫄偕同總經理周朝崇及各位副總與華山基金會副秘書長郭慧明帶領志工團隊，陪伴 80 位長輩走出戶外，用滿滿活力健康迎端午。並將在明（30）日出動志工到長輩家中致贈端午關懷禮，共送出 600 份。

彰銀以行動力落實聯合國永續發展目標 SDGs，支持弱勢長輩獲得基本照顧、保障及需求，長期與華山基金會合作關懷弱勢長者，以陪伴溫暖獨居長者的心。彰銀表示，希望藉由這次老人運動會活動，讓長輩透過適當的運動幫助延緩失能，越活越健康，並鼓勵長輩增進社會參與，展現「活到老、動到老」的樂活精神。同時也呼籲社會大眾共同關注弱勢老人，讓長者感受各界的關愛，有陪伴不孤單，延續善的循環。

本次運動會，彰銀由董事長凌忠嫄、總經理周朝崇帶領 55 位彰銀志工，陪伴長輩體驗闖關活動。當天特別邀請幸福舞蹈團老師及 16 位銀髮團員活力開場，以健康操帶動長者們暖身活動筋骨，並安排適合長輩動動手腳、活動頭腦的 8 項關卡，如解謎、動物尋找、超級比一比等，每一個關卡的設計都要靠彰銀志工和長輩通力合作才能完成任務，長輩們個個全神貫注，活動頭腦努力闖關，現場歡呼聲和笑聲不斷，整場活動不僅留給長輩們難忘的回憶，也讓彰銀志工感受到關懷弱勢的意義與價值。