彰銀連 3 年「公司治理評鑑」上市公司前 5% 最高榮譽

彰化銀行在董事長凌忠嫄、總經理周朝崇帶領下，積極落實公司治理各項作為，尤其在主管機關推動的新指標方面均予重視、加強落實，包括：(1) 建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源，獲得國際標準 ISO 27001、ISO 22301 及 BS 10012 認證。(2) 完成第一檔 5 年期無擔保主順位新臺幣 10 億元金融債券 (可持續發展債券) 之發行，將所募集之資金用於再生能源及能源科技發展之綠色投資計畫。(3) 主動參加社團法人中華公司治理協會「CG6013(2021) 公司治理制度評量」，獲得「特優」認證。(4) 透過股東常會全程影音紀錄及議事錄詳細記載股東提問與公司回覆，以多元方式強化與股東之溝通，維護股東權益。(5) 經由公益慈善、贊助文化活動、體育發展、捐贈及企業志工服務等，投入相關資源促進社區永續發展，對公司治理相關議題投注相當心力。