彰銀挺風電 統籌世紀鋼旗下世紀風電43億元聯貸案完成簽約  

彰銀表示，本次聯貸案係結合「國家融資保證機制」，協助世紀風電取得承攬海龍 2A 離岸風場水下基礎工程所需資金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在土地銀行、華南銀行、臺灣企銀、合作金庫、第一銀行及兆豐銀行等金融機構的踴躍參與下，不僅順利籌組完成且超額認購。