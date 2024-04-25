Google板橋辦公大樓正式啟用 台灣成美國外最大硬體研發基地

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-25 17:44

Google(GOOG-US) 今 (25) 日宣布，正式啟用位在新北板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓，自 2021 年第一棟硬體研發辦公大樓落成後，台灣成為 Google 在美國總部以外，最大的硬體研發基地。

Google 硬體副總裁彭昱均指出，最新的辦公大樓設有 50 多間先進設備的實驗室，以及充滿 Google 多元共榮文化的辦公空間。彭昱均舉例，設計過程中聽取內部員工社群建議，打造優於法規的無障礙辦公設計。

Google 打造優於法規的無障礙辦公設計。(圖：Google 提供)

Google 新辦公大樓也秉持著環境永續理念，採用不同基礎設施以降低能耗，包括可產生電力並儲能的 240 片光伏太陽能版與電池、節水裝置、非飲用沖廁用水和雨水收集系統，以及低碳排且可降低空污的電子化廚房等。

另外，Google 注重員工身心靈健康，在不同樓層設置健康、娛樂或休憩放鬆的空間與設施，包括遊戲室、健身房、籃球場、瑜珈室、按摩室，以及健康中心等，同時也提供了多樣化的餐飲點心。

Google 板橋新辦公大樓設有按摩室供員工使用。(圖：Google 提供)