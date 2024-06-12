富采旗下進康醫電發表台灣首款醫用軟體 已獲衛福部許可證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-13 17:18

富采 (3714-TW) 旗下進康醫電今 (13) 日宣布成功研發台灣首款可以利用手機鏡頭進行心率變異分析 (HRV) 的醫用軟體。經過臨床試驗，該款醫用軟體與心電圖的一致性高達 95% 以上，且已獲得衛福部醫療器材許可證。

根據中央健保署的統計，每年有 280 萬人因精神疾病就醫，不過因社會對精神疾病存有刻板印象，且大多患者缺乏病識感，因此有身心狀況的人可能高於統計數字。進康醫電指出多篇文獻皆顯示，心率變異分析可作為身心狀況評估的指標，因此推出「心率變異分析軟體」。

進康醫電說明，此款軟體不需外接硬體，只要將手指輕觸手機原有鏡頭，保持靜止，即可在短短 5 分鐘內獲得與心電圖吻合度高達 95% 的結果。此外，軟體還能記錄每次心律變異度的量測數據，協助門診醫生制定個人化治療方案。

進康醫電表示，此次「心率變異分析軟體」已獲得衛福部醫療器材許可，證實其可靠性和臨床應用的適用性。這款醫療等級軟體可在一般智慧型手機上運行，免去到醫院或診所進行心電圖量測，提升使用者的便利性以及醫生治療的精準性。