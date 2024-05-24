富采高層大風吹 晶電、隆達總座互調 推進集團3+1發展策略

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-24 17:30

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (24) 日股東會後召開董事會，董事會決議，旗下子公司晶電總經理范進雍與隆達總經理唐修穆職務進行輪調，7 月 1 日起范進雍擔任隆達總經理，唐修穆則擔任晶電總經理，加深上下游合作，衝刺集團「3+1 發展策略」。

富采指出，董事長彭双浪積極推動 One Ennostar 集團的變革轉型，從經營策略、組織融合及人才培育等多方面同時推進。透過此次高階主管的輪調，讓上下游合作將更為緊密，可加速推進富采「3+1 長期發展策略」，使集團在車用、先進顯示、智能感測三大應用領域與新興市場的技術和產品布局更為完善。

富采進一步表示，集團在 2023 年底成立「人才發展委員會」，主要任務緊扣集團人才的永續發展，培育人才以提升能力，活化人才使組織更能應對瞬息萬變的大環境。透過此次高階主管的職務輪調安排，在不同市場應用、技術發展、營運規劃、策略和執行都能有更完整的整合歷練。

富采介紹，范進雍擁有光電產業完整的管理經歷，曾擔任生產、物流管理、品質、行銷業務管理等重要職務，在擔任晶電高階主管期間更引領晶電揮別過去 LED 產業的削價競爭，不僅積極優化產品組合，更匯聚母集團富采控股的資源，前瞻部署次世代顯示技術 Micro LED，在先進顯示、智能感測、車用等領域皆與客戶共同研發具市場性的應用產品。

唐修穆則熟悉 LED 磊晶與晶粒技術及製造領域，在隆達任職期間更負責智能化供應鏈推動、上下游資源整合、前瞻技術開發、背光產品事業、大陸廠區建設及運營等重要任務，對製程研發、生產和供應鏈管理、業務和營運等領域皆積累了豐富的領導經驗。過去幾年，更在集團重點發展 3+1 (車用、先進顯示、智能感測、新領域) 的車用領域上，領導團隊具體導入歐美主要客戶的光電模組重要專案。