〈富采法說〉富采Q2三大應用表現有優於Q1 淡季不淡旺季更旺

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 17:54

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (3) 日召開線上法說會，旗下晶元光電董事長范進雍指出，目前看到三大應用包括感測應用、照明，以及顯示看板第二季表現有望優於第一季，都呈現淡季不淡，且看好旺季更旺。

范進雍表示，感測應用包括穿戴、筆電人臉辨識，目前已經打入全球前三大穿戴品牌。第二季、第三季為感測應用旺季，第二季有望較第一季有雙位數成長的表現，其中高階穿戴表現可望優於預期。

范進雍提到，富采客戶多元，涵蓋模組與零組件客戶，富采貼近客戶需求，並提供客製化的服務。

照明部分，范進雍說，照明第一季營收占比約 9%，第二季與第三季為植物照明傳統旺季，加上富采植物照明中的紅光效能領先業界，今年業績將較去年成長。此外，工業應用照明也已取得路燈、高階體育館的標案，工業應用方面也將季增雙位數。

顯示看板方面，第一季受到農曆春節工作天數少影響，使得表現較差，不過目前觀察到第二季需求明顯回溫，可望改善產能稼動率，並進一步控制閒置產能。Mini LED 則不受景氣影響，也將季增雙位數百分比。

隆達電子董事長唐修穆則說明車用市場市況，目前第二季車用市場已擺脫北美罷工不利因素，重回成長軌道，中國市場方面，第二季需求則相對保守。不過隨著車內背光、車尾尾燈比重提高，富采將開發高光效、互動式尾燈進一步取得領先地位。