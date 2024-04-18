富采搶攻健康監測商機 展示多款智能感測商品

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-18 15:25

富采指出，健康監測產品蔚為主流，聚焦兩大重點，包括生物感測的功能增加，以及感測精準度的提升。對此，富采推出全波段解決方案，應用範圍廣泛，包含心率及血氧量測、肌膚水分偵測、近接開關感應、臉部辨識與血糖量測，不同波長產品可適用於多元終端應用，目前全產品線波長已擴展至 1650nm。

富采表示，多功能的穿戴配件中，最廣為使用的為智能手錶多，裝置中的光體積變化描記圖法 (PPG) 感測器可精準監測使用者的心率、血氧、等生理數據，並採用短波紅外線 (SWIR LED) 實現水分偵測與非侵入性血糖監測，大幅提高使用便捷性。

此外，為增加消費者配戴真無線藍芽 (TWS) 耳機的舒適度，富采推出業界最小尺寸的整合式 PPG 感測器系統級封裝 (SiP)，在提供心律、血氧、溫度量測功能的同時，也能保持舒適配戴及輕巧外觀。