LED 廠富采 (3714-TW) 今 (3) 日召開線上法說會，今年第一季仍虧損 4.67 億元，不過虧損較去年第四季以及去年同期收斂，第一季每股虧損 0.62 元。董事長彭双浪指出，由於產品策略整合綜效發揮，加上降低閒置資產提列，使得第一季虧損縮小。