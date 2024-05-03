〈富采法說〉富采Q1每股虧損收斂至0.62元 彭双浪：走出淡季 Q2、Q3逐漸往上
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 17:19
LED 廠富采 (3714-TW) 今 (3) 日召開線上法說會，今年第一季仍虧損 4.67 億元，不過虧損較去年第四季以及去年同期收斂，第一季每股虧損 0.62 元。董事長彭双浪指出，由於產品策略整合綜效發揮，加上降低閒置資產提列，使得第一季虧損縮小。
富采第一季營收 55.83 億元，季增 0.2%，年增 18.1%；毛利率 12.2%，季增 4.1 個百分點，較去年同期轉正；營益率 - 9.3%，季增 5.5 個百分點，年增 19.6 個百分點。稅後虧損 4.67 億元，虧損較去年第四季以及去年同期收斂，每股虧損 0.62 元。
彭双浪表示，富采去年透過整合集團上下游資源，持續整頓技術、產品與產能，提升營運績效、降低費用，並進一步擴大產品的服務範圍。此外，也將「3+1」作為富采長期的發展策略，包括新型顯示、車用、智能與感測等新市場。
展望後市，彭双浪認為，今年第一季傳統淡季，第二季將較第一季成長。隨著第二季恢復季節循環後，第三季將逐漸往上，電視背光、車用、特殊照明也都穩健成長。
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