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鉅亨速報

盤後速報 - 泰碩(3338)下週(6月20日)除息2元，預估參考價83.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

泰碩(3338-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月13日)收盤價85.30元計算，預估參考價為83.3元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

泰碩(3338-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為散熱模組及電子電腦零組件之加工、 製造及買賣業務。電線電纜之加工、 製造及買賣業務。汽機車零配件等加工、 製造及買賣業務。近5日股價上漲0.12%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 85.30 2.0 2.34% 0.0
2023/06/27 48.3 2.0 4.14% 0.0
2022/06/20 41.2 1.5 3.64% 0.0
2021/08/02 50.3 1.7991 3.58% 0.0
2020/07/07 90.5 2.0864 2.31% 0.0

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