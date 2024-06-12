盤後速報 - 泰碩(3338)下週(6月20日)除息2元，預估參考價83.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
泰碩(3338-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月13日)收盤價85.30元計算，預估參考價為83.3元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
泰碩(3338-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為散熱模組及電子電腦零組件之加工、 製造及買賣業務。電線電纜之加工、 製造及買賣業務。汽機車零配件等加工、 製造及買賣業務。近5日股價上漲0.12%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|85.30
|2.0
|2.34%
|0.0
|2023/06/27
|48.3
|2.0
|4.14%
|0.0
|2022/06/20
|41.2
|1.5
|3.64%
|0.0
|2021/08/02
|50.3
|1.7991
|3.58%
|0.0
|2020/07/07
|90.5
|2.0864
|2.31%
|0.0
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